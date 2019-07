SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo appuntamento con il mercoledì di musica live al Geko.

E’ la volta dei Levy, con apertura della giovane band Sense of Doubt. La serata avrà inizio alle ore 22.30 ed è ad ingresso gratuito.

I Levy nascono nel 2015 dall’idea di Matteo Pagnoni e Damiano Cherchi dopo l’esperienza pluriennale sui palchi italiani. La band di base nelle Marche, terra in pieno fermento artistico, è riuscita ad uscire oltre i confini nazionali dopo l’evoluzione di sound e testi che li hanno portati a calcare i palchi nel Regno Unito e nel Galles (2017 e 2018), dopo il mini tour italiano. Il palmares dei Levy è di tutto rispetto: vincono il premio come “Indie band dell’anno 2016”, nel 2017 vengono recensiti da decine di fanzine e webzine americane, canadesi e australian, fino ad essere definiti rivelazione nel mondo indie rock dal Magazine Inglese Uber Rock Uk. Un anno dopo arriva la nomination come unica band italiana ai Radio Wigwam Online Awards 2018 e il primo posto nella Top Ten di Radio Indie Alliance. Nel 2018 pubblicano due singoli: “Jamie” e “Beautiful Monsters”. Dopo il “Beautiful Monsters Tour”, la band firma con l’etichetta Layell Label e lavora al nuovo album “Light Blue” (pubblicato da Layell Label e distribuito da iMusician).

I Sense of Doubt sono una band synth-stoner punk formatasi a Milano nel febbraio 2019 da parte di Khalkidan (chitarra-voce), Edoardo Sechi (synth-voce), Andrea Spinozzi (batteria). La sonorità della band è caratterizzata da un’atmosfera cupa è straziante accompagnata da ritmi incalzanti e ossessivi

