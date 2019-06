Tre premi a disposizione per la rassegna che si terrà al Vecchio Incasato

GROTTAMMARE – L’associazione Paese Alto di Grottammare insieme al maestro Francesco Colella è pronta per la sesta edizione della manifestazione “Un Borgo d’amare. Estemporanea di pittura”.

Tutti gli artisti, gli appassionati e gli amanti dell’arte pittorica sono chiamati a raccolta per una giornata dedicata all’arte e al Vecchio Incasato. Si parte il 30 giugno nel Vecchio Incasato di Grottammare.

L’iscrizione potrà essere effettuata presso lo Spazio Colella in viale Garibaldi 33 a Grottammare, (335/6424605 oppure 339/3131425, mail: paesealtogrottammare@libero.it oppure raf.chiappini@gmail.com) oppure direttamente presso lo spazio antistante la Salsamenteria San Giovanni al paese alto, direttamente il giorno della manifestazione dalle ore 9 in poi.

Quest’anno i premi messi a disposizione sono:

300 euro per il primo finalista;

150 euro per il secondo finalista;

50 per il terzo finalista;

La Giuria di esperti sarà composta da: Filippo Massacci, promotore d’arte e critico letterario;

Matilde Menicozzi, artista, scrittrice, già assessore alla cultura e dirigente della provincia;

Angelo Maria Ricci, disegnatore e illustratore per le più importanti testate fumettistiche;

Serena Scolaro, organizzatrice e curatrice di importanti mostre ed eventi artistici;

Per tutti i dettagli potete leggere il regolamento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.