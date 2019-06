GROTTAMMARE – Piante grasse in mostra sabato 29 e domenica 30 prossimi, sul lungomare della Repubblica. Nuova edizione per “Cactus al mare”, una delle manifestazioni più attese dell’estate cittadina per gli amanti delle famose e originali piantine, che per forme e colori attraggono anche chi non ha il pollice verde.

La mostra mercato si terrà nell’ultimo tratto del viale pedonale del Lungomare centro, a partire dalle ore 10 fino a tarda sera. Ad animarlo dieci operatori: 6 esporranno piante grasse, succulente e cactacee, 4 articoli e attrezzature per coltivarle e valorizzarle anche in casa propria.

“È una iniziativa piccola ma molto apprezzata come dimostra la sua longevità – afferma l’assessore al Turismo e attività produttive Lorenzo Rossi – . Come ogni anno, segna l’apertura della stagione dei mercatini estivi che nel centro cittadino debutteranno dal prossimo martedì 2 luglio”.

