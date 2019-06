SERVIZIO PUBBLI-REDAZIONALE – Tantissimi eventi ricchi di musica al Geko. Il locale si trova in via dei Tigli 1 a San Benedetto. Telefono: 348 727 9812

Il Geko è il locale notturno al centro di San Benedetto in cui potrai trascorrere divertenti serate in compagnia di amici e tanta musica.

Il mercoledì sera potrai assistere a spettacoli di musica live, mentre il sabato potrai partecipare all’evento “Riciclati” al Geko Village, in cui potrai scegliere la musica di due diverse sale: Opium Area e Geko Area.

L’ingresso è libero.

Tantissime altre serate tutte da scoprire ti aspettano per tutta l’estate! Per sapere tutte le novità visita la pagina facebook www.facebook.com/GekoTigli1

Il Geko si trova in via dei Tigli 1 a San Benedetto. per maggiori informazioni chiama il numero 348 727 9812

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.