SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disagio imprevisto nella mattinata del 24 giugno a San Benedetto.

A causa di una rottura di una tubatura in via Marsala, dovuta ad alcuni lavori secondo diverse indiscrezioni, diverse aree del quartiere di San Filippo Neri, abitazioni e attività commerciali, hanno visto uscire dai propri rubinetti dell’acqua rossa.

Il guasto è stato poi riparato successivamente e l’acqua è tornata a scorrere in maniera regolare e idonea.

Ma cittadini, e soprattutto commercianti, lamentano una mancata comunicazione da parte di Comune e Ciip: “Visto che ci mandano messaggi per bollette e avvisi di pagamento, potevano farlo anche in quest’occasione per avvisarci del problema odierno. Abbiamo avuto disagi” affermano con evidente sarcasmo.

