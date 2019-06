SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Volevo segnalare la situazione di continuo abbandono di rifiuti, di qualsiasi tipo, a Porto d’Ascoli in zona Cristo Re”.

Si apre così la nota di protesta di un nostro lettore, e cittadino, inviata alla nostra redazione: “Disagi in particolare in via IV Novembre e nelle strade adiacenti. Zona poco illuminata dove i lampioni funzionano a fasi alterne e rimangono inattive per diverso tempo”.

Il residente chiede l’intervento immediato degli enti preposti.

