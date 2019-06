A parlare è Daniela Bigossi del Pd. “Sindaco, lei chiede a noi di non compromettere il buon nome della città, noi invece le chiediamo di non umiliarla, proprio come sta facendo con il caso Ballarin”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa della segretaria del circolo Nord del Pd di San Benedetto Daniela Bigossi.

“Dopo un bellissimo week end di frecce Tricolore, dove la città ha dato il meglio di se stessa, torniamo purtroppo alla triste e nuda realtà di un’amministrazione improvvisata e incapace di programmare il più banale indirizzo.

Ricordiamo tutti molto bene l’atteggiamento ostico e populista dell’allora consigliere comunale di opposizione Pasqualino Piunti quando, indignato, redarguiva l’ex Sindaco Giovanni Gaspari reo di non ascoltare associazioni, comitati e cittadini sul futuro dell’area Ballarin.

Ciò che appare davvero umiliante è come vengano stanziati fondi per il vecchio stadio Ballarin, non solo senza ascoltare e confrontarsi continuamente con comitati e cittadini, ma anche e colpevolmente senza nessuna idea sul futuro di quell’area che da anni rappresenta un punto debole dell’area Nord di San Benedetto. Un’area debole e trascurata ma che può essere fonte di grandi opportunità non solo per la città ma per un territorio più ampio. Trascurata a tal punto che i residenti della zona nord si vedono costretti, con il loro impegno, a colmare il vuoto di questa amministrazione, che non mette in atto la semplice manutenzione ordinaria. In questi giorni assistiamo alla raccolta firme, da parte del comitato di quartiere, contro lo stato di degrado in cui giace l’ “ecomostro” di via Calatafimi. Una struttura che mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e danneggia il decoro del quartiere. Perciò noi siamo e saremo vicini ai comitati di quartiere e ai cittadini, affinchè possano avere risposte a delle umili richieste.

Ecco perché noi riteniamo, lei signor Sindaco e tutta la sua amministrazione inadatti a guidare una città come la nostra.

E non se la prenda. Lei chiede a noi di non compromettere il buon nome della città, noi invece le chiediamo di non umiliarla, proprio come sta facendo con il caso Ballarin”.

