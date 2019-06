Cene su ristorante panoramico a diverse decine di metri di altezza, in programma tra la fine di giugno e i primi di luglio. Ecco come si svolgeranno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera si prepara ad un evento innovativo, mai realizzato nel nostro territorio.

Parliamo di “Dinner in the sky”, cene su ristorante panoramico a diverse decine di metri di altezza, in programma tra la fine di giugno e i primi di luglio ovvero dal 27 giugno al 14 luglio in piazza Mar del Plata vicino al ristorante Molo Sud. Info e prenotazioni su 0735480648.

Locandina e menù a 90 euro

Oggi, 17 giugno, si è svolta la conferenza di presentazione dove sono intervenuti l’assessore alle attività produttive Filippo Olivieri, il consigliere comunale Mario Ballatore e gli organizzatori dell’evento fra cui Erminio Giudici in rappresentanza del Caffè Soriano.

