GROTTAMMARE – L’ambiente e il mare. Eccellenze premiate con la Bandiera Blu e da acquistare direttamente dal produttore grazie al mercato di Campagna Amica che si terrà a Grottammare.

Una giornata davvero speciale, sabato 15 giugno, per celebrare la prestigiosa Bandiera della Fee, simbolo delle migliori spiagge, e per parlare di ambiente. Alla Sala Kursaal alle 9.30 arriva infatti Rossano Ercolini, autore del libro Rifiuti Zero. Alla presenza del sindaco Enrico Piergallini e dell’assessore alla Sostenibilità Alessandra Biocca, Ercolini, ambientalista toscano nel 2013 insignito del Goldman Environmental Prize, i Nobel alternativi dell’ambiente, presenterà il suo libro.

Durante la presentazione sarà anche distribuita la brochure Abc di Grottammare con consigli utili ai cittadini per migliorare l’ambiente e diminuire lo spreco di risorse preziose. Nel pomeriggio, alle 18, inizieranno i festeggiamenti per la Bandiera Blu. Il Vessillo sarà issato in piazza Kursaal al termine della cerimonia. In tutto questo trionfo di sostenibilità, di buone pratiche per preservare l’ambiente e la salute non poteva mancare Coldiretti Ascoli Fermo con gli stand di Campagna Amica e la vendita diretta dei prodotti del territorio, dal campo alla tavola.

E non mancherà, ovviamente, la possibilità di firmare Eat original! Unmask your food, la petizione di Coldiretti per chiedere all’Europa una legge sull’obbligatorietà di indicare in etichetta l’origine degli alimenti in commercio.

