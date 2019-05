Scritto da Angelica Marcucci per la Regia di Eugenio Olivieri. Ecco in cosa consiste

GROTTAMMARE – Appuntamento culturale in vista sulla costa.

E’ stata presentata questa mattina, 29 maggio, in municipio a Grottammare l’ultima produzione teatrale dell’associazione Profili Artistici, a conclusione del corso avanzato dell’Accademia di teatro di Eugenio Olivieri, nata in seno all’associazione grottammarese.

Ecco “Life”, spettacolo teatrale che andrà in scena sabato primo giugno al Teatro delle Energie di Grottammare alle 21. Scritto da Angelica Marcucci per la Regia di Eugenio Olivieri.

Come ogni anno il Corso Avanzato dell’ Accademia di Teatro di Eugenio Olivieri che opera con sede in Grottammare, va in scena con lo spettacolo teatrale “Life”, scritto da Angelica Marcucci, drammaturga professionista unitasi all’ Accademia nello scorso anno accademico. Life è basato sul lavoro con gli Allievi Attori del corso di recitazione e sui loro racconti personali emersi durante la didattica ad inizio anno.

“Sono nato e sono perfetto ma cosa succede quando nella vita il dolore prende il sopravvento? C’è chi lo affronta superando l’ostacolo ma qualcuno non ci riesce e si rifugia nella solitudine. È la cosa giusta da fare? Oppure è impossibile pensare di vivere senza soffrire? Esistono i ricordi…tristi o felici, ci appartengono e non possiamo cancellarli. Li abbiamo messi tutti insieme dentro Life perché se ascoltiamo gli altri, possiamo affrontare il viaggio della vita” si legge nella presentazione.

Spettacolo con Emanuela Piersimoni, Davide Ripani, Smeralda Straccia, Giuseppe Plebani, Denise Pignotti, Gaia Viviani, Alessio Agostini, Nicolò Tomassini, Andrea Ballanti, Gianluca Cesari, Valerio Vinod Silverii.

Scenografia: Martina Tacchetti;

Costumi: Beatrice Alessiani;

Lightdesigner: Gaia Ferracuti;

Scenotecnici : Pierluigi Alessandrini, Nicola Pavlidi, Michel Romandini;

Service Audio/Luci : Andrea Verzulli;

INFO E PRENOTAZIONI

15 euro (Posto unico)

10 euro (Gruppi di 10 persone)

I biglietti si possono acquistare al costo di 15 euro presso il botteghino del Teatro delle Energie il giorno dello spettacolo. (La biglietteria apre alle ore 19 e 30). Prenotazioni disponibili al numero 331 2693939 o scrivendo sulla pagina Facebook.

