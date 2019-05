TORTORETO – Un gesto eroico verrà giustamente celebrato.

Il 17 maggio, in occasione della partenza della 7° tappa del Giro d’Italia da Vasto a L’Aquila, si svolgerà proprio nella cittadina di Vasto, alle ore 10.30, la cerimonia di premiazione degli “Eroi della sicurezza”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Autostrade per l’Italia, finalizzata a valorizzare e portare a conoscenza del grande pubblico l’operato di poliziotti e di personale delle Società concessionarie, che si sono distinti nel campo della sicurezza stradale in una attività di soccorso o in un intervento particolarmente significativo legato ai compiti di istituto.

Saranno premiati gli operatori di Polizia Stradale intervenuti il 27 dicembre 2018 in occasione dell’incidente occorso sull’A14, nei pressi dell’area di servizio “Tortoreto Ovest”, causato dalla perdita di carico di un mezzo pesante, che trasportava delle cisterne contenenti sostanze pericolose, che ha danneggiato diversi veicoli e reso impraticabile il tratto autostradale.

I componenti della pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Pineto, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno compreso immediatamente la gravità della situazione e hanno fatto defluire tutte le persone che erano al momento coinvolte nell’incidente, verso l’area di servizio vicina, assicurandosi che i motori delle auto fossero tutti spenti, per limitare il rischio di incendi o esplosioni.

Gli stessi, inoltre, hanno poi assicurato un veloce by-pass dell’area dell’incidente, dirottando i veicoli che sopraggiungevano nel frattempo, in direzione dell’area di servizio, per poi farli uscire a monte della stessa.

Al termine dell’intervento, a causa dell’inalazione di vapori tossici, i due operatori sono stati ricoverati in ospedale.

Il premio “Eroi della sicurezza” è giunto all’ottava edizione e si affianca agli eventi collaterali che accompagnano il Giro d’Italia: è una occasione per sottolineare l’impegno e la professionalità di tanti operatori, della Polizia Stradale come della società Autostrade, che quotidianamente garantiscono la sicurezza degli utenti della strada.

