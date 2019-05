Il Maggio dei Libri

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati della campagna, sul sito ufficiale. Nella sua missione, il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura anche alcune scuole italiane all’estero. Grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso delle edizioni si sono svolti appuntamenti in: Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi e il sito Unesco Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano e Poschiavo) e Turchia (Smirne).

Valeria Colonella

Nata ad Ascoli Piceno, dal 2005 è parte del collettivo artistico 7-8 chili attraverso il quale realizza spettacoli teatrali,eventi culturali e laboratori artistici per bambini. Dal 2004 collabora con la Compagnia dei Folli. Nel 2006, dopo la laurea in scienze dei Beni Archeologici decide di dedicarsi all’illustrazione: frequenta un corso di perfezionamento presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, si iscrive ad un biennio di specializzazione presso l’Accademia di belle Arti di Brera, frequenta il master in illustrazione per l’editoria della Fabbrica delle Favole. Oggi si occupa di teatro con 7-8 chili ed è illustratrice freelance e per l’Agenzia Advocate Art.. Passa la maggior parte del suo tempo ad ordinare e disordinare le idee. Vorrebbe avere mani veloci come il pensiero.

( https://valeriacolonnella.tumblr.com/ )

Carolina D’Angelo

Autrice marchigiana, vive e lavora a Bologna, si è laureata in Scienze della Formazione Primaria e prima ancora in Lingue e Letterature Straniere, con una tesi su Roald Dahl. Ha pubblicato il suo primo libro in Francia. Da allora scrive storie per bambini e ragazzi per i migliori editori italiani. Ha vinto premi e riconoscimenti importanti.



Link evento pagina facebook: https://www.facebook.com/events/1198330490347681/?active_tab=discussion