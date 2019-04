SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brave ragazze. Per il terzo anno consecutivo, il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto si è qualificato con ben due formazioni alle finali nazionali dei giochi studenteschi di Scacchi, che si terranno dal 9 al 12 maggio a Policoro, in Provincia di Matera, Capitale europea della cultura 2019.

Quest’anno – in occasione del torneo regionale, svoltosi lo scorso 13 aprile a San Severino Marche – sono state le ragazze della categoria Allieve e della categoria Juniores a guadagnarsi il diritto di rappresentare la nostra Regione alla finale di Matera. Da diversi anni gli scacchi fanno stabilmente parte dell’offerta formativa del Liceo Leopardi e l’esperienza ha insegnato che questo gioco, se praticato con continuità, può essere un fattore non solo aggregativo, ma anche formativo soprattutto per quanto riguarda le capacità di concentrazione e di analisi. In bocca al lupo alle ragazze del Liceo Classico Leopardi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.