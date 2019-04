SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Febbre rossoblu per la pallacanestro.

La Sambenedettese Basket comunica il calendario del primo turno dei Playoff per la Serie B, diramato dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Gara 1 si disputerà a Lanciano sabato 13 aprile alle ore 18:30 presso il Palasport di Via Decorati al Valor Militare. La gara di ritorno si disputerà invece giovedì 18 aprile alle ore 20:45 presso il Palaspeca di San Benedetto del Tronto. L’eventuale bella si disputerà ancora una volta a Lanciano sabato 27 aprile alle ore 18:30.

La Sambenedettese Basket comunica che i biglietti per assistere a gara 2 saranno disponibili in prevendita a partire da venerdì 12 aprile presso la Gelateria Dal Gelataio di Via Monfalcone a San Benedetto del Tronto.

I prezzi sono i seguenti:

– Biglietto Intero euro 5;

– Biglietto Ridotto 12/18 anni euro 2;

– Biglietto Ridotto (Abbonato Intero stagione regolare) euro 3;

– Ingresso Omaggio Under 12;

