GROTTAMMARE – Il Teatro delle Energie alza il sipario. La rassegna Energie Focus #1 propone sabato 13 aprile «Tre giorni di pioggia» liberamente tratto da «Three Days of Rain» di Richard Greenberg con la traduzione e adattamento di Angelica Marcucci e la regia Eugenio Olivieri.

In scena, per la produzione di profili artistici, Smeralda Straccia, Valerio Silverii, Andrea Ballanti. Le scene sono di Martina Tacchetti, le luci di Gaia Ferracuti, i costumi di Beatrice Alessiani, parrucco Ornella Impagliazzo

«”Tre giorni di pioggia” – scrive Olivieri – è un gioco umoristico e commovente sulla famiglia e su come i mondi privati di una generazione vengono reinterpretati da quello successivo. È un dramma ossessionante, intelligente e toccante che esplora l’amore, l’infedeltà, il destino, il genio, la pazzia e ci fa notare con quanta facilità possiamo interpretare male il passato.»

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro; carnet di 3 o più biglietti al costo ridotto di 8 euro l’uno [riduzione del 20 %] alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. info e prevendite AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. On line su www.vivaticket.it

Inizio spettacolo ore 21.

