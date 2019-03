Intervento ancora in corso con i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento del focolaio. Cause dell’incendio ancora da chiarire

GROTTAMMARE – Serata movimentata, quella del 28 marzo, con un rogo in collina.

Pompieri al lavoro, sulla Cuprense, nel territorio di Grottammare secondo le prime indiscrezioni. Boscaglia a fuoco per cause ancora da chiarire. La zona interessata è il boschetto “Mille lire”. Famiglie evacuate dall’abitazione per precauzione.

I Vigili del Fuoco si sono recati sul posto per lo spegnimento dell’incendio. L’intervento è ancora in corso.

Sul luogo i pompieri del distaccamento di San Benedetto ma stanno arrivando rinforzi anche da Ascoli.

AGGIORNAMENTO 29 MARZO, ORE 7 Situazione sotto controllo dopo una notte davvero “infernale”. Incendio quasi spento, rimane qualche focolaio: al lavoro, stamattina, pompieri di San Benedetto e Ascoli, sarà valutato nelle prossime ore l’arrivo di un mezzo aereo se la zona risultasse troppo impervia. Nella notte Vigili del Fuoco anche da Amandola, Fermo, Civitanova, Ancona e Macerata a dare man forte a quelli già presenti. Circa dieci ettari di vegetazione bruciati dalle fiamme.

