GROTTAMMARE – Ultimo atto per la fortunata rassegna di Grottammare, dedicata la teatro amatoriale.

Parliamo di Commedie Nostre, organizzata dalla locale Associazione Lido degli Aranci e dall’Amministrazione Comunale.

La kermesse dedicata al mondo del dialetto del centro Italia, chiuderà il sipario sabato 30 marzo, alle ore 21,15, al Teatro delle Energie di Grottammare.

Queste le compagnie, abbinate a sette città, che si contenderanno il premio Grottammare Mask 2019: La Quinta Dimensione di Porto San Giorgio, La Zicagna di Acquaviva Picena, Lanterna di Diogene di Martinsicuro, Filodrammatica Sangiustese di Monte San Giusto, L’ Inzoliti di Casette d’ Ete, El Passì di Jesi, La Rama di Monte San Vito.

Grande attesa dunque nella perla dell’adriatico per conoscere chi si aggiudicherà il trofeo, in un’edizione capace di registrare il “sold out” in ogni singolo appuntamento a seguito del prestigioso riconoscimento artistico della Federazione Italiano Teatro Amatori.

La serata finale, oltre alle premiazioni, vedrà andare in scena i vincitori dell’edizione 2018, ovvero la prestigiosa compagnia I Nosocomici, interamente composta da medici ed infermieri dell’ Asur Sambenedettese.

Capitanata dal celebre regista marchigiano Franco Di Pancrazio, porteranno in scena lo spettacolo “Macelleria Vegana”, brillante commedia di genere comico dialettale.

Protagonisti della pièce teatrale, saranno: Elvira Paolini, Emidia Capriotti, Luisa Massari, Mario Lanciotti, Giovanni Lanciotti, Gabriele De Cesaris, Giulio Pompei, Daniela Trobbiani, Benedetta Grossi, Marisa Urbanelli, Emanuela Ciarrocchi e Rosita Vulpiani.

Lo spettacolo sarà condotto dall’associato del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli e dalla giornalista Fabiola Silvestri che, a poche ore dal debutto, svelano alcune curiosità: “Sarà una festa dedicata al teatro amatoriale; una vera e propria celebrazione in onore della recitazione e delle tradizioni del nostro territorio. Un red carpet a favore dei 121 attori, assoluti protagonisti della kermesse 2019; ripercorreremo insieme le migliori scene di questa edizione da record, grazie ad un inedito video clip realizzato dal presidente Alessandro Ciarrocchi”.

Disponibili gli ultimi biglietti per assistere al gran galà finale a soli 6 euro: info line Merceria “Il Cigno”, numero 3475406630.

