Presso il Centro per le famiglie comunale di via San Martino curate dall’associazione “Il Melograno” e naturalmente patrocinate dal Comune

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Numerose attività, rivolte a differenti categorie di persone, sono partite o in fase di partenza presso il Centro per le famiglie comunale di via San Martino curate dall’associazione “Il Melograno” e naturalmente patrocinate dal Comune di San Benedetto del Tronto.

CORSO ALLATTAMENTO NATURALE – Il corso si rivolge alle donne in gravidanza e alle neomamme per insegnare il contatto e l’importanza dell’allattamento naturale, che non è solo nutrimento sin dai primi momenti di vita “Chi ben inizia è a metà dell’opera”. Corso inoltre utile a sciogliere dei dubbi su come si allatta, quando si allatta e come affrontare ingorghi, ragadi o mastite, o i dubbi sul “poco latte?”, “Sarà nutriente?” e tanto altro… Il corso si terrà il 18 e 25 marzo 2019 dalle 9 alle 11 presso il Centro Famiglie L’Albero in Via San Martino. Partecipazione gratuita. Necessaria prenotazione al 347.3453414

CORSO SI FA PRESTO A DIRE NONNI! – Il corso si rivolge a genitori e nonni insieme. L’arrivo di un nipotino o una nipotina porta con sé un nuovo modo di vedersi come genitori: i nostri figli non sono più solo figli, ma diventano a loro volta madri e padri. Il corso si terrà l’ 1 e l’8 aprile 2019 dalle 9 alle 11 presso il Centro Famiglie L’Albero in Via San Martino. Partecipazione gratuita. Necessaria prenotazione al 347.3453414

CORSO SONO PRONTO MANGIAMO! – Un percorso per accompagnare mamme, papà e nonni all’introduzione di alimenti complementari, nel rispetto dei bisogni e dei tempi dei nostri bambini, con particolare attenzione a un sano stile alimentare. Il corso diviso in tre incontri si terrà il 15 e 29 aprile e il 6 maggio 2019 dalle 9 alle 11 presso il Centro Famiglie L’Albero in Via San Martino. Partecipazione gratuita. Necessaria prenotazione al 347.3453414

CERCHIO DELLE MAMME – Ogni mercoledì mattina dalle ore 9 alle 11 le operatrici de Il Melograno accolgono le mamme e i loro bambini in un cerchio di condivisione. Due ore di confronto e supporto. Momenti piacevoli in cui è possibile per le mamme creare nuove amicizie sorseggiando una tisana calda e parlando delle gioie e delle fatiche dell’essere mamma. Con il cerchio le mamme hanno modo di evitare o di uscire da quell’isolamento che dopo la nascita di un figlio (ma spesso anche nei mesi dell’attesa) si trovano a subire e vivere… Gli incontri si tengono ogni mercoledì dalle 9 alle 11 presso il Centro Famiglie L’Albero in Via San Martino. Partecipazione gratuita. Per info 347.3453414

MASSAGGIO INFANTILE AIMI – E’ rivolto a neogenitori con i loro piccoli. Il massaggio del bambino è un efficace strumento attraverso cui rafforzare la relazione con i nostri bambini ed ha un effetto positivo sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a livello fisico, psicologico ed emotivo. Con il massaggio possiamo sostenere, proteggere e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino, è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con lui. Il corso è tenuto dall’insegnante diplomata Marta Rosati. Il corso prevede un numero di 5 incontri e sarà ripetuto per tutto l’anno 2019. Il corso si terrà ogni martedì dalle 10 alle 11.30 presso il Centro Famiglie L’Albero in Via San Martino. Partecipazione gratuita. Necessaria prenotazione al 347.6444812

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.