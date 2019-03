Fra quattro auto in viale Europa e tra tre mezzi a Porto d’Ascoli. Polizia Municipale sul posto per i rilievi e la circolazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata complicata, quella del 17 marzo, in Riviera.

Si sono verificati due tamponamenti. Il primo in viale Europa, sul lungomare, fra quattro auto. Il secondo a Porto d’Ascoli, in via Torino, ha visto coinvolti tre mezzi.

Non ci sarebbero feriti, o conseguenze gravi, ma soltanto danni alle vetture.

Polizia Municipale sui luoghi per i rilievi e la gestione della circolazione.

