SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo di seguito una nota del sindaco Pasqualino Piunti sul “caso” Roberto De Berardinis.

Ritengo che, prima della conclusione del procedimento disciplinare che interessa il dirigente dottor Roberto De Beradinis, sia del tutto fuori luogo qualsiasi commento da parte mia. Anche perché, essendo una questione di mera natura gestionale, non conosco la vicenda se non da quanto appreso dalle cronache giornalistiche e dalle dichiarazioni di alcuni consiglieri con una ricchezza di dettagli del tutto inusuale per un procedimento disciplinare in corso.

Sono sicuro che la competente Commissione saprà condurre il suo lavoro con trasparenza, imparzialità e soprattutto nel rispetto dei diritti di tutti.

