GROTTAMMARE – Importante novità diramata dall’associazione Lido degli Aranci nella giornata del 10 marzo.

Alle selezioni al Teatro delle Energie di Grottammare di “Cabaret, amoremio!”, edizione 2019, che si terranno il 18 maggio, l’0spite d’onore sarà il comico pugliese Uccio De Santis.

Una vera e propria novità, il famoso cabarettista sarà per la prima volta in città. Uccio De Santis è un’artista che negli ultimi anni si è affermato a livello mediatico e nazionale. Il barese ha fatto una lunghissima gavetta in televisione, reti private e anche nazionali.

E’ noto per aver formato “Mudù”, un gruppo di comici che ha spopolato nell’ultimo decennio nelle tv del Mezzogiorno d’Italia. Comico completo che porterà tutto il suo repertorio sul palco dell’Energie

Biglietto a soli 10 euro per l’accesso al teatro, prevendita aperta nei prossimi giorni alla merceria “Il Cigno” di Grottammare.

Il comico, il 18 maggio, farà anche da “chioccia” ai comici che ambiscono al Festival “Cabaret, amoremio!”, quest’anno sotto la cura artistica del noto personaggio televisivo e cabarettistico Maurizio Battista.

Dall’associazione Lido degli Aranci esprimono grande soddisfazione per aver portato a Grottammare un ospite molto importante come Uccio De Santis, uno dei migliori comici teatrali e televisivi d’Italia.

