Venerdi 1 Marzo alle ore 21, presso l’Auditorium Don Bosco in Via Pizzi, si terrà la Terza Assemblea pubblica organizzata dal Comitato di Quartiere Marina Centro.

A questo incontro molto atteso parteciperà anche l’Amministrazione Comunale nelle persone del Vice Sindaco Andrea Assenti e dell’Assessore Andrea Traini nonché alcuni esponenti della Polizia Locale.

Le importanti tematiche di cui si discuterà saranno: Piazza Montebello ed il suo progetto, il Decoro Urbano, Movida e Sicurezza Pubblica, Parcheggi Piazza San Giovanni Battista/Viabilità ed il Conferimento dei Rifiuti.

“Per tutte queste ragioni l’Assemblea che si terrà Venerdi 1 Marzo riveste un’importanza fondamentale per cui tutto il Quartiere è chiamato ad una partecipazione numerosa ed attiva” fa sapere il direttivo. “Solo in questo modo Marina Centro ed il suo Comitato possono continuare ad avere l’opportunità e la forza di sottoporre all’attenzione di chi ha un ruolo decisionale i tanti problemi della nostra comunità”.

L’appello alla partecipazione da parte del quartiere: “E’ necessario quindi che il percorso virtuoso intrapreso dal Comitato, che prevede l’ascolto quotidiano delle esigenze di tutti ed il corretto e collaborativo rapporto con l’Amministrazione Comunale trovi la giusta continuazione nella massiccia partecipazione di cittadini, commercianti e Associazioni che Venerdì finalmente avranno l’opportunità di esprimere il proprio parere o fare le giuste domande, ricevendo le conseguenti risposte, in relazione a tematiche per le quali in questi mesi sono stati spesi e scritti fiumi di parole.

