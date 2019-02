La festa si sta tenendo in piazza Carducci e, oltre al programma di intrattenimento, è prevista la presentazione degli 8 gruppi mascherati che sfileranno domenica 3 marzo

GROTTAMMARE – Oggi, 28 febbraio, è Giovedì Grasso.

A Grottammare si festeggia con “Il selvaggio west”, primo appuntamento del Carnevale dei Bambini, edizione 2019.

La festa si sta tenendo in piazza Carducci e, oltre al programma di intrattenimento, è prevista la presentazione degli 8 gruppi mascherati che sfileranno domenica 3 marzo in centro. Tante famiglie sono arrivate, e stanno arrivando, con i più piccoli rigorosamente mascherati.

L’animazione è stata affidata alla compagnia T. J. Production composta da contorsionisti, equilibristi e giocolieri che allestiranno spettacoli in ambientazioni a tema come, appunto, oggi in piazza Carducci.

Prima dello spettacolo finale, i bambini potranno divertirsi con giochi sportivi, di abilità e gonfiabili in compagnia di 6 animatori professionisti.

L’invito degli organizzatori: “Accorrete numerosi in piazza Carducci e portate i vostri bambini, ci sarà da divertirsi, ovviamente vi vogliamo tutti in maschera”.

