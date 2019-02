Ora la stagione si ferma per lasciar spazio al Carnevale, prossimo appuntamento domenica 24 marzo con “La Principessa e il Drago”.

GROTTAMMARE – Gran pubblico anche domenica 24 febbraio per il secondo appuntamento della stagione di teatro per ragazzi e famiglie “Oh che bel Castello!” promossa dal Comune di Grottammare e da Proscenio Teatro nell’ambito di Teatri in Rete, circuito intercomunale che consorzia dieci Comuni nella parte sud della Regione Marche.

In scena la compagnia “Teatro Giovani Teatro Pirata” di Jesi con uno spettacolo che ha davvero entusiasmato il pubblico presente, per una festa dello stare insieme e delle famiglie. Lo spettacolo è stato preceduto dall’estrazione di libri assegnati al pubblico, momento ludico e al contempo decisa azione per promuovere la lettura tra le giovani generazioni.

