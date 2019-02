Se a questo si va a sommare il fatto che la società di casa ha indetto la “Giornata Rossoblu” (non sono validi gli abbonamenti) si comprende come si rischi di toccare un record negativo di presenze negli ultimi anni al Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’improvviso peggioramento meteo che sta già interessanto le Marche in queste ore subirà una nuova sferzata fredda a partire dalla serata di venerdì 22. Così le temperature previste per sabato sera a San Benedetto sono attorno ai 2 gradi.

Non il clima ideale per assistere ad un incontro di calcio serale tra due squadre forse tra le maggiori delusioni almeno fino ad ora, Samb e Ternana. Se a questo si va a sommare il fatto che la società di casa ha indetto la “Giornata Rossoblu” (non sono validi gli abbonamenti) si comprende come si rischi di toccare un record negativo di presenze negli ultimi anni al Riviera delle Palme.

