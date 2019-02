GROTTAMMARE – Offerte di lavoro diffuse dall’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra.

– Tornitore CNC in età di apprendistato.

Per importante realtà aziendale operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un Tornitore per macchine CNC in età di apprendistato.

Si richiede conoscenza dei linguaggi di programmazione (FAnuc o Selca), lettura del disegno meccanico, esperienza pregressa su macchinari CNC.

Si offre iniziale contratto tramite agenzia e successivamente contratto di apprendistato. Zona di lavoro – Provincia di Ascoli Piceno.

– Addetti alla manutenzione.

Per importanti realtà aziendali del territorio siamo alla ricerca di Manutentori Elettrici e Meccanici con esperienza.

Si richiede esperienza pregressa in realtà aziendali strutturati per la manutenzione elettrica e/o meccanica. Ricerca guasti e risoluzione, manutenzione preventiva.

I candidati che desideriamo incontrare sono in possesso di un diploma tecnico (perito meccanico o perito elettronico), sono persone dinamiche e flessibili con capacità di problem solving e di coordinamento. Zona di lavoro provincia di Ascoli Piceno e Teramo

– Consulente Qualità, Ambiente e Sicurezza

Per importante realtà aziendale siamo alla ricerca di un consulente con esperienza nei Sistemi di Gestione Aziendale (Qualità – Ambiente e Sicurezza) da inserire tramite apprendistato.

Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno due anni in studi di consulenza, preferibilemente in possesso di Laurea in percorsi ambientali e/o di sicurezza.

Conosce le seguenti normative:

– UNI EN ISO 9001

– UNI EN ISO 14001

– OHSAS 18001

Partendo dall’analisi dei processi, dall’ambientale iniziale e dalla valutazione dei rischi, sulla base delle risultanze iniziale procederà alla definizione di tutti i processi e valutazione degli aspetti ambientali significativi e dei i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; elaborazione del programma di miglioramento, tappe del miglioramento continuo.

Si offre inserimento diretto in azienda tramite contratto di Apprendistato. Zona di lavoro- Provincia di Teramo

Per info e invio CV:

Email: r.salvi@orienta.net