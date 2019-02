L’assessore al Bilancio, nonché ex presidente del Quartiere Agraria, spiega: “Abbiamo sempre garantito la massima trasparenza sull’andamento dei lavori. Ritardi dovuti a problemi geologici insorti. Le difficoltà non possono giustificare le speculazioni politiche”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In merito alla riapertura di via Val Tiberina, riportiamo di seguito una nota stampa dell’assessore al Bilancio Andrea Traini.

Le innegabili difficoltà vissute dal cantiere per il rifacimento della linea fognaria dell’Agraria non possono costituire la giustificazione per le polemiche strumentali e gratuite sollevate in questi ultimi giorni anche da esponenti politici dell’opposizione nei confronti di un’Amministrazione che non solo ha seguito con attenzione e costanza tutte le fasi dei tormentati lavori ma soprattutto non ha mai lesinato informazioni ai cittadini che hanno vissuto i disagi di questa situazione, sia direttamente sia attraverso il Comitato di quartiere.

Il rapporto tra Comune e quartiere, infatti, é stato sempre improntato, così come accade per tutte le altre questioni, alla massima trasparenza ed abbiamo illustrato in diverse sedi, negli uffici comunali come nelle assemblee di quartiere, tutte le problematiche verificatesi nel corso dell’esecuzione dell’intervento, soprattutto a livello geologico, problematiche che hanno comportato una rilevante revisione del progetto iniziale con ulteriori oneri sia dal punto di vista progettuale sia economico.

Una volta affrontate e risolte con Ciip e ditta appaltatrice tutte le complesse questioni che si sono succedute nel corso del tempo, avevamo assunto l’impegno con il quartiere che il 15 febbraio l’incrocio tra via Val Tiberina e la Statale sarebbe stato riaperto e così è stato. Mi preme rilevare in questa occasione che è stato anche grazie all’intervento economico del Comune se l’asfaltatura della via non si sia limitato alla sola zona di cantiere ma abbia interessato l’intero asse viario, così strategico per l’intera zona.

Capisco che parlare dall’opposizione o sui social network è facile e spesso gratuito, ma talvolta un po’ di senso della misura e di responsabilità non guasterebbe.

