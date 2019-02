Nei giorni successivi i lavori di realizzazione della segnaletica sul nuovo asfalto si estenderanno a tutta via Val Tiberina previa apposizione della necessaria segnaletica di divieto temporaneo di sosta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come previsto, questa mattina 15 febbraio, chiuso il cantiere da parte della Ciip con la consegna dell’ultima documentazione relativa ai collaudi per la nuova rete fognaria, l’Azienda Multiservizi ha iniziato a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale lungo via Val Tiberina.

Con il supporto della Polizia Municipale, alla presenza del responsabile del procedimento ingegner Nicola Antolini e del sindaco Pasqualino Piunti, gli operai hanno iniziato a lavorare all’incrocio con la Statale che in mattinata sarà riaperto.

Nei giorni successivi i lavori di realizzazione della segnaletica sul nuovo asfalto si estenderanno a tutta via Val Tiberina previa apposizione della necessaria segnaletica di divieto temporaneo di sosta.

