GROTTAMMARE – Nella mattinata del 13 febbraio è stato presentato il progetto targato Amat, Comune di Grottammare e Profili Artistici: “Energie Vive Focus #1”. Con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Marche. Stagione teatrale in programma al Teatro delle Energie.

Alla conferenza stampa, in municipio a Grottammare, presenti il sindaco Enrico Piergallini, il direttore artistico dell’associazione Profili Artistici Eugenio Olivieri e il direttore Amat Gilberto Santini.

Cinque appuntamenti con un campione delle energie teatrali del territorio e con l’idea che il Teatro delle Energie possa diventare sempre di più la casa del teatro di qualità “Made in Marche”.

Energie Vive opera sull’idea dell’attenzione particolare a vari temi più che sulla composizione di una stagione in senso tradizionale. Da qui la scelta di procedere per un focus primaverile, e a seguire autunnale, e attraverso la dinamica della co-gestione dello spazio, per la quale il Comune ha voluto l’Amat vicina affidandole il compito di progettazione e sostegno con il coinvolgimento e la complicità di forze culturali locali. Idea che rafforza il ruolo che ha spesso avuto il teatro di Grottammare costituendo in questi anni un punto di riferimento, oltre che di accoglienza, per novità e giovani artisti.

Il sindaco Enrico Piergallini afferma: “Nel 2019 il Teatro Delle Energie cambia pelle o meglio: potrà beneficiare di energie nuove e di nuove energie per poter sia restare aperto con all’interno personale competente ed esperto del settore, gestito ovviamente dal Comune di Grottammare e potrà beneficiare soprattutto di un aiuto nella co-gestione determinante dell’Amat con la quale l’amministrazione ha stretto un diretto accordo, appunto di co-gestione. Entrambe non potevano mettere nero su bianco del progetto senza un terzo angolo del triangolo ovvero la presenza di Eugenio Olivieri dell’associazione Profili Artistici. Questo tridente ha tante idee per il teatro senza stravolgere la funzione di accoglienza – conclude il primo cittadino – Una scossa energetica, un motore di ricerca per trovare e dare spazio alle realtà del territorio. E auspichiamo il riscontro di pubblico,

Gilberto Santini dichiara: “Amat da circa dodici anni aiuta i Comuni nella co-gestione. Abbiamo accettato due tipi di teatri, capisaldi e pilastri ma anche quelli che avevano un progetto da condividere. Ed è accaduto a Grottammare, appunto. Non è solo una questione di co-gestione ma dipende anche dal progetto. Eravamo alla ricerca di un’occasione. Ed è arrivata l’associazione Profili Artistici. Il Teatro delle Energie ha grandissime potenzialità. Il Comune ha molta passione come noi dell’Amat. Profili Artistici ha dimostrato la nostra stessa passione. Abbiamo tante idee anche se non ci sono molti soldi però questo non rappresenta un limite. La compagnia produce spettacoli e formazione. Con Profili Artistici la passione prende forma. Il gruppo ha una grande professionalità – prosegue il direttore Amat – Attendiamo il sostegno del pubblico per questo progetto, tassello importante: vogliamo riportare gente al teatro. Dobbiamo pensare che le persone scelgono di spendere il proprio tempo libero per la cultura e bisogna portargli rispetto. Alimentare la cultura è fondamentale, se si smette di farlo arriva l’aridità”.

Eugenio Olivieri riconosce l’importanza dell’associazione: “Io oggi parlo da solo in conferenza stampa ma Profili Artistici è ‘Noi’. Senza il gruppo che c’è dietro non avremmo potuto realizzare niente di quello che è stato fatto e sarà fatto. Siamo onorati di affiancare Comune e Amat, ci motiva a dare il meglio. Il lavoro teatrale nasce dalla professionalità, il mio gruppo sono tutti professionisti nel mondo del teatro, persone che hanno scelto come missione il teatro. La conseguenza è che il lavoro prodotto deve essere fatto bene per forza. Bisogna cominciare a produrre qualcosa di livello, anche per il pubblico, per avvicinarlo al teatro. A Grottammare c’è un grande teatro che merita di essere vissuto e valorizzato. Porte aperte comunque a tutte le realtà del territorio per scambi ed eventuali collaborazioni, ci teniamo a ribadirlo”.

Energie Vive Focus #1 propone cinque produzioni marchigiane fra fine marzo e metà maggio. Ad aprire, giovedì 28 marzo, è la compagnia Teatro Cast con “Platanova”, elaborazione drammaturgica di Alessandro Marinelli del dramma incompiuto di Anton Checov. Del giovane maestro elementare Platonov, cinico che ama apparire brillante, sono innamorate quattro donne. Platonov tuttavia è consapevole della vacuità morale del mondo in cui vive e di cui sa essere parte e, un pò Amleto e un pò Don Giovanni, da questa inadeguatezza non trova via d’uscita. Sabato 13 aprile è in scena Profili Artistici con “Tre giorni di pioggia”, liberamente tratto da “Three Days of Rain” di Richard Greenberg, tradotto e adattato da Angelica Marcucci con la regia di Eugenio Olivieri. Gioco umoristico sulla famiglia: “E’ un dramma ossessionante – spiega il regista – che esplora amore, infedeltà, destino, genio e pazzia. Ci fa notare come facilmente possiamo mal interpretare il passato”. Venerdì 3 maggio Cristiana Castelli porta alle Energie “La storia grottesca di un paziente qualunque” di Alfredo Barbizzi. Nato dalla vera storia dell’autore, fra dolore, ironia e sarcasmo, il monologo racconta come può essere la vita di un paziente terminale, con per unica certezza il respiro: “Un percorso psicologico di una entità/persona – afferma l’autore – che da maschile razionale e distaccata, si trasforma lentamente fino al punto di toccare l’universo femminile”. Sabato 11 maggio protagonista è ancora Profili Artistici con “Il giardino dei ciliegi” di Cechov. Nelle messinscene consuete la commedia pone al centro l’effetto che i cambiamenti sociali hanno sulle persone. Non così per questa versione: “Ho preferito – dice il regista Olivieri – l’attaccamento alla propria casa e ciò che lo alimenta, mostrando quali sentimenti profondi si agitano nei personaggi, uno su tutti l’amore”. Conclude il primo focus, venerdì 17 maggio, “Convergenze” della compagnia di danza contemporanea E.Sperimenti Gdo Dance Company. Con le coreografie di Federica Galimberti, lo spettacolo è una energetica combinazione di elettronica e luce, ritmo e movimento e attinge alla cultura dell’Hip-Hop, dell’Urban e dello Street creando un linguaggio nuovo e contaminato.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 e si terranno al Teatro delle Energie di Grottammare.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI Tagliandi al posto unico in vendita a dieci euro, “carnet” di tre o più biglietti al costo ridotto di 8 euro l’uno (riduzione del 20%) alla biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, 3312693939) aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite Amat: 0712072439 www.amatmarche.net. Online su www.vivaticket.it.

