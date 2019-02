Informazioni diffuse dall’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra dal Centro per l’Impiego di San Benedetto

GROTTAMMARE – Sono tre le offerte di lavoro rilanciate dall’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra il 5 febbraio. Eccoli di seguito.

TECNICO SICUREZZA

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo laureato/a in Tecniche della prevenzione degli ambienti di lavoro o Ingegneria ambiente e territorio di età massima 29 anni per un tirocinio in ambito servizi sicurezza: DVR, HCCP; sopralluoghi, ecc.

PROGETTISTA

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo laureato/a in Ingegneria Meccanica o Civile di età massima 29 anni per attività di progettazione prefabbricati in C.A. e acciaio. INGEGNERE ELETTRICO/ELETTRONICO

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo ingegnere Elettrico/Elettronico con esperienza nella progettazione degli impianti illuminotecnici CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – UFFICIO INCROCIO DOMANDA OFFERTA

RIF. Cristiana BAMONTI- Gianmarco EGIDI- Elisa MARUCCI

Via Mare 218 Porto d’Ascoli – San Benedetto del Tronto (AP)

TEL 07357667 227/218/250

EMAIL centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it

