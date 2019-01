ADDETTA AL FINISSAGGIO

Azienda calzaturiera del Fermano ricerca operaia calzaturiera esperta in finissaggio e allacciatura. Sede di lavoro: Fermo

PROGETTISTA MECCANICO

Azienda metalmeccanica ricerca progettista meccanico

Richiesta laurea in ingegneria meccanica e conoscenza del disegno tecnico.

Sede di lavoro: Montegiorgio

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE CARNI

Ingrosso di carni ricerca magazziniere addetto alla movimentazione carni.

Si richiede conoscenza del prodotto, capacità organizzative e flessibilità in termini di orario. Sede di lavoro: Fermano

MANUTENTORE

Azienda del settore avicolo ricerca manutentore esperto.

Si richiede conoscenze in ambito meccanico o elettrico, flessibilità in termini di orario. S offre assunzione a tempo determinato con reali prospettive di assunzione. Sede di lavoro: Monte Vidon Combatte

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO PLASTICO

Azienda del settore plastico ricerca un addetto allo stampaggio plastico con esperienza nella mansione. Si richiede dimestichezza nell’utilizzo di macchine utensili e nel cambio stampi. Richiesta disponibilità su due turni (no notturno).

Sede di lavoro: Fermo

STIRATRICE

Maglificio ricerca stiratrice con esperienza nel ruolo. Si richiede disponibilità full time. Sede di lavoro: Massa Fermana

Per candidarsi rivolgersi a:

fermo.trento@adecco.it; 0734.217248

DIPLOMATI TECNICI PER LAVORO IN PRODUZIONE

Azienda del comparto gomma plastica ricerca giovani diplomati in materie tecniche (periti meccanici-elettronici-chimici) per la produzione.

Si richiede età di apprendistato, disponibilità a lavoro su turni e nel fine settimana. Sede di lavoro: Civitanova Marche

ELETTRICISTA JUNIOR

Azienda del settore metalmeccanico ricerca giovane elettricista per aiuto in produzione. Si richiede diploma ad indirizzo elettrico/elettronico, esperienza anche breve in mansioni di elettricista o elettrauto.

Sede di lavoro: Potenza Picena.

ADDETTE AL FINISSAGGIO

Azienda calzaturiera ricerca con urgenza addette al finissaggio con esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità full time e esperienza nella mansione.

Sede di lavoro: Civitanova Marche

SISTEMISTA

Azienda informatica ricerca sistemista con competenze in ambito windows.

Si richiede diploma o laurea in ambito informatico, capacità organizzativa e di lavoro in team. Sede di lavoro: Civitanova Marche

COMMERCIALE AREA CALZATURE

Azienda calzaturiera ricerca figura commerciale che dovrà essere in grado di svolgere un’intensa attività di sviluppo new business su scala Nazionale e Internazionale; Gestione del portafoglio clienti

Sede di lavoro: Civitanova Marche

Per candidarsi rivolgersi a: ADECCO CIVITANOVA, Via Martiri delle Foibe 14/N

fermo.trento@adecco.it; 0733.093432

AIUTO CUOCO

In Opera Spa – Agenzia per il Lavoro – Ricerca per azienda cliente un aiuto cuoco. Richiesta ampia esperienza nel ruolo, autonomia e disponibilità al lavoro nei giorni festivi.

Richiesta disponibilità nelle giornate di sabato e domenica (turno pranzo) per la stagione invernale; richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì per la stagione estiva (turno pranzo).

SI OFFRE: contratto a tempo determinato; ZONA DI LAVORO: provincia di Ascoli Piceno (AP)

COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it

ADDETTO AMMINISTRATIVO

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro – ricerca per azienda cliente un impiegato amministrativo.

La risorsa si occuperà di gestione clienti e fatturazione, rapporti con agenzie e centri media, preventivi,

gestione agenti di vendita, budget vendite.

ZONA DI LAVORO: provincia di Ascoli Piceno (AP); COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all'indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro, filiale di Ascoli Piceno – ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie, un responsabile organizzativo.

La risorsa si occuperà di reclutamento e coordinamento delle risorse umane, della supervisione del lavoro e della gestione dei clienti. Richiesta ampia disponibilità chilometrica e flessibilità oraria. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.

ZONA DI LAVORO: provincia di Ascoli Piceno; COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it; Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero 0736-252755

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

Sede di Ascoli Piceno: Lungo Tronto Bartolomei, 33 – 63100 Ascoli Piceno

Per azienda specializzata nella lavorazione di articoli in poliuretano, cerchiamo giovani diplomati per un corso di Formazione Professionale finalizzato all’inserimento di due tornitori manuali e cnc. I candidati ideali sono giovani diplomati preferibilmente in materie tecniche con un minimo di esperienza in ambito produttivo. Il corso, totalmente gratuito per i partecipanti, sarà a numero chiuso (max 5 partecipanti) ed avrà una durata di 240 ore (di cui 100 di pratica) al seguito delle quali, tutti i corsisti riceveranno un attestato di frequenza. Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario 08.30 – 13.30 e possibili rientri pomeridiani. Luogo: Grottammare.

Gli interessati possono inviare il loro cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: cristina.ianni@adecco.it o sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it

I curricula ricevuti potranno essere comunicati all’azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un’eventuale assunzione.

Ricerca personale: ANIMATORI TURISTICI PER ITALIA ED ESTERO

La E.V. Group svolge la propria attività in tutta Italia ed Estero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels e Resorts.

Per la prossima stagione estiva seleziona 200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il lavoro è di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.

Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimento e formazione aziendale. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito, divisa, vitto e alloggio. Facciamo presente che la nostra ricerca è su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamo animatori anche per la stagione invernale.

Profili ricercati: Capi Animazione, Direttori artistici, Capi Villaggio, Responsabili diurna, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci – deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti. Requisiti: maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. I Curriculum Vitae devono essere inviati corredati di foto a: Per e-mail: curriculum@equipevacanze.it – nel curriculum specificare disponibilità lavorativa. Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://www.facebook.com/Equipe-Vacanze-EV-Group-Anima…/Sito Web: www.equipevacanze.it

Il recapito telefonico per le comunicazioni da parte del Vostro ufficio è: RESPONSABILE RISORSE UMANE GIANLUCA LATELLA Mobile 3396394382. Ringraziandovi fin d’ora per la disponibilità, rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti.

Servizi, Bando per Addetto/a amministrativo/a

Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus cerca un/una giovane, della regione Marche o della regione Abruzzo, per la copertura di un posto a contratto di addetto/a amministrativo/a e contabile. I criteri di selezione sono: a) possesso un titolo universitario di tipo economico o scientifico; b) conoscenza dei temi fiscali e civilistici nonché conoscenza delle procedure e dei principi applicabili; c) conoscenza della contabilità di base; d) conoscenza della lingua inglese; e) conoscenza dei programmi informatici. La forma contrattuale è quella di un contratto di apprendistato. I candidati dovranno manifestare interesse per le tematiche sociali e motivazione per un impegno quotidiano e propositivo, oltre ad una flessibilità oraria e ad una disponibilità agli spostamenti. L’attività lavorativa sarà svolta presso “Casa Ama”, sede legale e Comunità più grande della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, Contrada Collecchio n. 19, Castel di Lama (AP). Modalità di partecipazione. I giovani aspiranti potranno inviare la propria candidatura attraverso una mail di presentazione all’indirizzo comunicazione@ama-aquilone.it, alla quale devono essere allegati – curriculum; – copia di un documento di identità. Le mail di candidatura dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2019. Luogo: Castel di Lama (AP)

comunicazione@ama-aquilone.it; Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Bando per esperto in progetti europei, fundraising e rendicontazione; Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus cerca 2 giovani, della regione Marche o della regione Abruzzo, per la copertura di 2 posti a contratto per la ricerca e la compilazione di bandi nazionali ed carla@ama-aquilone.it Ama Aquilone Coop. Soc. europei, fundraising e rendicontazione.I criteri di selezione sono: a) possesso di uno dei seguenti titoli universitari: – diploma di laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti; b) competenze specialistiche (master); c) conoscenza del contesto istituzionale e delle opportunità finanziarie relative ai fondi nazionali ed europei per progetti riguardanti l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione; d) esperienza in progettazione, fundraising e rendicontazione; e) pubblicazioni attinenti al profilo professionale messo a bando; f) conoscenze informatiche; g) conoscenza approfondita della lingua inglese. La forma contrattuale è quella di un contratto a tempo determinato, che può trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato. I candidati dovranno manifestare interesse per le tematiche sociali e motivazione per un impegno quotidiano e propositivo, oltre ad una flessibilità oraria e ad una disponibilità agli spostamenti. L’attività lavorativa sarà svolta presso “Casa Ama”, sede legale e Comunità più grande della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, Contrada Collecchio n. 19, Castel di Lama (AP). Modalità di partecipazione I giovani aspiranti potranno inviare la propria candidatura attraverso una mail di presentazione all’indirizzo carla@amaaquilone. it, alla quale devono essere allegati – curriculum; – copia di un documento di identità; – copia dei titoli di studio e delle pubblicazioni. Le mail di candidatura dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2019. Luogo: Castel di Lama (AP)

Commercio, Pizzaiolo/a

Per pizzeria ristorante. Requisiti: esperienza (minimo 4 anni) con forno a legna. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); biofoodsbt@gmail.com; 3298551322

Commercio, Aiuto cucina

Per pizzeria ristorante. Requisiti: età dai 24 ai 29 anni, esperienza nella cottura alla griglia. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP)

biofoodsbt@gmail.com; 3298551322

Servizi, Operatore/operatrice di sede

Per apertura nuova sede di noleggio veicoli commerciali, mezzi, attrezzature edili-industriali. Requisiti: diploma di maturità o esperienza nelle mansioni ( organizzazione parco mezzi e rapporti con la clientela), ottime capacità di gestione operativa, attitudini commerciali, conoscenza informatica di base (pacchetto office e posta elettronica). Luogo: San Benedetto del Tronto (AP)

info@giffimarket.it; Giffi Noleggi.

Commercio, Personale sala/bar

Addetti/e sala e bar per punto vendita. Requisiti: dai 18 ai 30 anni di età, minima esperienza nel settore della ristorazione. Per le candidature inserire il Cv con foto al sito internet sezione lavora con noi. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); http://www.whitebakery.it; White Bakery

Commercio, Baristi/e, Camerieri/e di sala

Per apertura stagionale (ponte Pasqua – 25 aprile – 1° maggio) fino a fine settembre. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nelle mansioni, conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e tedesco (minimo B1). Luogo: Cupra Marittima (AP); direzione@campingcalypso.it; 0735/778686; Camping Ristorante Calypso

Artigianato, Elettricista

Requisiti: esperienza nella mansione, autonomia nel lavoro, domicilio nelle zone limitrofe. Luogo: Ascoli Piceno

info@arcacontract.it; 0736/256069; Arca contract italia srl

Servizi, Addetti/e alle pulizie

Per importante struttura ricettiva. Requisiti: esperienza nella pulizie di camere e principalmente di appartamenti, disponibilità alla partecipazione di un corso di formazione gratuito presso la struttura. Luogo: Giulianova (TE); sanbenedetto@orienta.net

0735/452001; Orienta SPA di San Benedetto del Tronto

Commercio, Addetto/a alla reception

Per importante struttura ricettiva. Requisiti: laurea o diploma di maturità, esperienza nel settore della ristorazione, conoscenza della lingua inglese e preferibilmente una seconda lingua, ottime capacità relazionali e nella risoluzione di problemi, disponibilità alla partecipazione di un corso di formazione gratuito presso la struttura. Luogo: Giulianova (TE); sanbenedetto@orienta.net

0735/452001; Orienta SPA di San Benedetto del Tronto

Commercio, Autista

Requisiti: patente di guida C, E, CQC, esperienza nella mansione. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); sbenedetto.turati@manpower.it; 0735/650819; Manpower di San Benedetto del Tronto; Artigianato Falegname; Requisiti: esperienza nella mansione; sbenedetto.turati@manpower.it; 0735/650819; Manpower di San Benedetto del Tronto pubblicato il 28/01/2019 Luogo: San Benedetto del Tronto (AP);

Industria, Addetti/e assemblaggio

Per azienda metalmeccanica. Requisiti: esperienza nella mansione. Luogo: Grottammare (AP); sbenedetto.turati@manpower.it; 0735/650819; Manpower di San Benedetto del Tronto

Commercio, Cameriere/a di sala

Requisiti: esperienza anche breve nella mansione, disponibilità al lavoro nei giorni festivi. Luogo: Ascoli Piceno

ascoli@inoperaspa.it; 0736/252755; In Opera spa di Ascoli Piceno

Servizi, Il Reddito di inclusione (REI)

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza. Il REI si compone di due parti: 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione). Per maggiori informazioni rivolgersi al comune di residenza. Luogo: Italia; http://www.lavoro.gov.it

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Servizi, Sconto su luce e gas

Il bonus luce e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Per maggiori informazioni al sito internet. Luogo: Italia; http://www.autorita.energia.it/it/index.htm; Autorità per l’energia elettrica e gas.

Servizi, Laboratorio Pizzaiolo 1° Edizione 2019

Il laboratorio è rivolto a tutte le persone del territorio e si pone l’obiettivo di fornire l’apprendimento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per l’attività di pizzaiolo ed è rivolto ad un numero massimo di 10 persone. Avrà una durata di 30 ore (10 incontri) con inizio previsto: 7 febbraio 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato facsimile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); ama.lavoro@ama.coop; 0735/592530

Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Laboratorio Assistente familiare (Badante) 1° edizione 2019; Il laboratorio si pone l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle necessarie conoscenze teoriche e tecnico pratiche riferite alla figura dell’assistente familiare (Badante) ed è rivolto ad un numero massimo di 15 persone. Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Il laboratorio della durata di 100 ore (66 di teoria/pratica e 34 di stage) a partire dal 4 febbraio 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato fac-simile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre il 29 gennaio 2019. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP), Ascoli Piceno; ama.lavoro@ama.coop; 0735/592530; Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Garanzia Over 30 Abruzzo

La Regione Abruzzo ha emanato un bando a sostegno degli over 30, residenti in Abruzzo, che versano in stato di disoccupazione, finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato. Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende. I candidati in cerca di lavoro devono seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma telematicahttp://borsalavoro.regione.abruzzo.it. E’ possibile

aderire dal 25 novembre 2016. I datori di lavoro presentano la domanda di procedura diretta per l’assunzione devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma telematicahttp://borsalavoro.regione.abruzzo.it a partire dal 5 dicembre 2016. Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, affidandosi cioè ai Centri per l’Impiego o alle Agenzie Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Abruzzo. Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono erogati a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Informazioni al sito internet. http://www.abruzzolavoro.eu/ gg.assistenza@regione.abruzzo.it Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo; Luogo: Abruzzo