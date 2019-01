SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Resta in forte dubbio la presenza di Cecchini per la trasferta di Monza. L’esterno sinistro ha svolto anche quest’oggi un allenamento differenziato ma lo stiramento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro non rende agevole un suo recupero. Nei prossimi giorni Cecchini continuerà a curarsi col fisioterapista Marco Minnucci.

L’assenza di Cecchini fa il paio con la squalifica di capitan Rapisarda: mister Roselli dovrà fare a meno probabilmente dei due esterni titolari. Considerato l’affaire Scalera, il terzino sinistro che era arrivato alla Samb ma è dovuto tornare al Pescara per motivi burocratici, al momento l’unico esterno è D’Ignazio, che pur si è comportato bene all’esordio contro la Giana Erminio.

