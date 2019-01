GROTTAMMARE – Di seguito alcune offerte di lavoro diffuse dall’Informagiovani di Grottammare e Cupra Marittima, aggiornati al 25 gennaio 2018.

INGEGNERE MECCANICO

Per azienda della Provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo ingegnere meccanico con buona conoscenza della lingua inglese per lavoro in ambito ricerca e sviluppo.

MECCANICO RIPARATORE

Per azienda della Provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo meccanico riparatore macchine agricole industriali con esperienza o diplomato tecnico

INGEGNERE ELETTRICO

Per azienda della Provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo ingegnere elettrico con voto di laurea 110 e lode per lavoro in ambito progettazione ed integrazione di sistema di power train per veicoli elettrici

FRESATORE/TORNITORE

Per azienda della Provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo tornitore/fresatore CNC di età massima 29 anni

NEO DIPLOMATI IN MECCNICA/ELETTRONICA

Per aziende della Provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo neo diplomati ad indirizzo meccanico ed elettrico/elettronico.

Per informazioni: Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto, riferimenti: Cristiana Bamonti, Gianmarco Egidi, Elisa Marucci, via Mare 281, San Benedetto, telefono 07357667 227/218/250, e-mail centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it