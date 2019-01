Queste sono le dichiarazioni di Coach Daniele Aniello alla vigilia della partita: “Una vittoria consoliderebbe la nostra posizione in classifica e sarebbe fondamentale per l’obiettivo finale della salvezza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È tutto pronto per il “big match” della terza giornata di ritorno del campionato di serie C Gold tra Sambenedettese Basket e Sutor Montegranaro in programma domenica 20 gennaio con palla a 2 alle ore 18. La Samb Basket chiama a raccolta tutti i propri tifosi ricordando che tutti gli abbonati della Samb Calcio e i possessori di biglietto per la partita Samb-Teramo avranno diritto ad entrare gratuitamente al Palaspeca. Un motivo in più per appassionarsi ad una squadra che sta difendendo i colori rossoblù nei campi del centro Italia.

Queste sono le dichiarazioni di Coach Daniele Aniello alla vigilia della partita: “Sarà per noi fondamentale l’apporto del nostro pubblico, veniamo da 10 giorni di allenamenti al limite dell’incredibile per problemi fisici ed infortuni di qualsiasi genere. Guardando la classifica si tratta di uno scontro diretto, essendo la Sutor Montegranaro solo 2 punti sopra a noi, anche se partiranno sicuramente con i favori del pronostico. Una vittoria consoliderebbe la nostra posizione in classifica e sarebbe fondamentale per l’obiettivo finale della salvezza”.

