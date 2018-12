Appuntamento domenica 2 dicembre alle ore 18 all’Osteria Infinito, in Piazza Dante Alighieri a Grottammare. Con lo storico e traduttore inglese, tra i promotori della rivista, interverranno l’assessore grottammarese Lorenzo Rossi e il giornalista Mario Di Vito.

GROTTAMMARE – La nuova rivista Jacobin è approdata anche in Italia, con un trimestrale cartaceo e un sito web quotidiano. Se ne parlerà anche a Grottammare in un incontro con David Broder, storico e traduttore inglese e redattore per l’Europa del Jacobin Europe e tra i promotori di Jacobin Italia, versione italiana della rivista statunitense diventata nel giro di pochi anni un caso editoriale e un fenomeno politico.

