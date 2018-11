Guarda le immagini in diretta dei lavori in corso all’ex Fossa dei Leoni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A breve, nel pomeriggio del 22 novembre, i nuovi lavori di demolizione della Tribuna Ovest del Ballarin, come comunicato dall’Amministrazione Comunale sambenedettese nelle scorse ore.

Ballarin, si smontano i capannoni del Carnevale

Intanto si smontano i capannoni del Ballarin con i carri a “guardare” nello spiazzale nord.

AGGIORNAMENTO ORE 16 I lavori in realtà non sono iniziati, forse per evitare di lavorare soltanto poche ore prima del buio. La ditta incaricata è la Lupi Vincenzo Srl. La demolizione avrà inizio venerdì mattina, 23 novembre. Si sta in questo momento allestendo il cantiere.

Video e foto di Leonardo delle Noci. Quelle da dentro al campo sono state inviate dai lettori in queste ore a RivieraOggi.it.

