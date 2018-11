Il Comandante Mauro Colarossi afferma: “Stiamo collaborando con la Polizia, speriamo di avere elementi utili per capire la causa del decesso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 21 novembre la Capitaneria di Porto sambenedettese ha comunicato altri dettagli sul corpo ritrovato in Riviera domenica mattina.

Come detto anche ieri, 20 novembre, si tratta di un cadavere di una donna, età inferiore a 50 anni.

Il Comandante Mauro Colarossi afferma: “Riguardo al decesso, non sappiamo e non so se sapremo la causa della morte. Dall’estrazione del Dna potremmo avere degli elementi utili a riguardo. La donna indossava dei jeans di marca Lee una cinta di cuoio. All’inizio pensavamo fosse una cinta maschile”.

“Stiamo collaborando con la Polizia sambenedettese – prosegue Colarossi – per ora possiamo escludere segni di violenza sul corpo”.

