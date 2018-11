SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come previsto, la viabilità sambenedettese e parte di quella grottammarese è andata in tilt nella mattinata del 16 novembre.

A causa della chiusura di via Morosini, per i lavori e sopralluoghi al Ballarin, e la presenza del mercato cittadino a San Benedetto, sono segnalate code e rallentamenti sul lungomare sud di Grottammare ma anche sulla Statale 16, sempre nella stessa direzione.

Tanti automobilisti sono imbottigliati nel traffico. In molti sono arrabbiati per il poco preavviso della chiusura di un tratto, considerato da molti nevralgico per la circolazione.

