SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Indagano i carabinieri sull’azione criminale commessa probabilmente alle prime ore del 15 novembre in un noto ristorante della Riviera.

Ignoti sono penetrati all’interno del locale “Papillon”, situato sulla Statale 16 a San Benedetto in zona Ragnola. Non è ancora chiaro cosa hanno trafugato dalla struttura, si parla di una cassaforte smurata.

In mattinata sono giunti i carabinieri della Compagnia di San Benedetto per gli accertamenti di rito. Al vaglio dei militari le immagini della videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili.

Facce scure, comprensibilmente, dei dipendenti impegnati nel turno diurno e poca voglia di parlare del fattaccio accaduto in nottata.

