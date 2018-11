Il progetto, di importo complessivo pari a 100 mila euro riguarderà la realizzazione di una sezione di loculi in prossimità della scalinata posta nell’area di ingresso del Cimitero

RIPATRANSONE – Prosegue l’attività dell’Amministrazione Comunale di Ripatransone nell’adempimento degli impegni previsti dal proprio programma elettorale. Sono stati infatti affidati all’impresa TECNOEDIL S.r.l.s. di San Benedetto del Tronto mediante procedura negoziata i lavori per la realizzazione di 56 loculi all’interno del Cimitero Comunale di Ripatransone, come previsto dal relativo piano regolatore vigente (assegnazione temporanea previa verifica dei requisiti formali).

Il progetto, di importo complessivo pari a 100 mila euro, riguarderà la realizzazione di una sezione di loculi in prossimità della scalinata posta nell’area di ingresso del Cimitero.

L’entità delle opere a misura è pari ad 48.741,93 euro al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 30,20%. Si tratta del terzo lavoro pubblico avviato dall’Attuale Amministrazione Comunale cittadina, dopo l’avvio dei lavori di sistemazione di Via Uno Gera e quelli di riqualificazione dell’ISC cittadino.

Il Consigliere Delegato ai Servizi Cimiteriali, Luca Iaconi, esprime la sua soddisfazione per il raggiungimento di un risultato fortemente atteso dalla cittadinanza: “Con l’indirizzamento dei lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali, l’Amministrazione Comunale di Ripatransone risponde ad una reale esigenza espressa dalla comunità ripana. Vogliamo pertanto mirare ad un processo di riqualificazione continua del Cimitero Civico che preveda non solo la manutenzione delle aree attualmente in essere ma anche l’ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi interni nell’ottica di garantire un’adeguata gestione della tumulazione dei defunti”.

A rimarcare l’importanza dell’intervento è anche il Sindaco Lucciarini De Vincenzi: “I lavori di realizzazione dei nuovi loculi contribuiranno alla valorizzazione di un luogo nei confronti del quale i Cittadini di Ripatransone nutrono un forte legame, dimostrato in particolar modo durante il corrente mese di Novembre dedicato per tradizione al ricordo dei nostri cari defunti; ed è in loro onore nonché nel rispetto delle relative famiglie che l’Amministrazione Comunale ha portato avanti a partire dall’avvio del proprio mandato incisive azioni di miglioramento degli spazi anche grazie al costante impegno profuso da parte del personale comunale preposto”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 4 oggi)