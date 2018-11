Non più sulla Salaria in zona Fosso dei Galli a Centobuchi. L’impianto di rilevazione della velocità sarà presente dalle 9 alle 12

MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone comunica che il calendario autovelox che prevedeva per mercoledì 14 novembre, l’installazione dell’impianto per la rilevazione istantanea della velocità sulla SP 235 Salaria in zona Fosso dei Galli a Centobuchi subirà una variazione.

L’impianto sarà sistemato in via San Giacomo, zona Regina Pacis, dalle 9 alle 12.

