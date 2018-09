Il presidente Rolando Rosetti ha avviato i dialoghi con la Diocesi e con la Capitaneria di Porto per rendere realtà questo desiderio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una piccola chiesa al porto di San Benedetto.

E’ uno dei progetti che il Circolo dei Sambenedettesi intende realizzare in poco tempo. Il presidente Rolando Rosetti ha avviato i dialoghi con la Diocesi e con la Capitaneria di Porto per rendere realtà la richiesta. Ciò si potrebbe realizzare nella struttura che per tanto tempo ha ospitato la postazione di guardia dell’Unità Aeronavale della Guardia di Finanza, a poca distanza dall’ingresso del Molo Nord

Come è noto il porto di San Benedetto è legato al culto della Madonna del Mare, ovvero la festa della Marina, celebrata ogni fine luglio. Marineria locale partecipa a varie iniziative fra cui la processione in mare.

Sui Social Network, e nel Web, il progetto è stato molto apprezzato da tanti utenti e cittadini.

