Maurizio Battista alla direzione di “Cabaret, amoremio!”. La stretta di mano con il sindaco Enrico Piergallini è avvenuta l’altro ieri, martedì 18 settembre, a Roma, dopo un primo contatto tra il primo cittadino e il noto cabarettista risalente ai primi di agosto.

Già nell’albo dell’Arancia d’oro del Festival grottammarese, l’artista romano aveva mostrato subito una certa disponibilità ad approfondire gli aspetti della collaborazione, che martedì scorso, appunto, è stata dettagliata nell’incontro al quale hanno preso parte anche il presidente dell’associazione Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi e gli associati storici, Valter Assenti e Tullio Luciani.

Soddisfatto il sindaco Enrico Piergallini: “Grottammare è una città fortunata. Anche Maurizio Battista come già Enzo Iacchetti ha voluto donarci il suo tempo e la sua arte: averlo come direttore artistico è un sogno che si realizza. Anche lui è un amico della città che ha partecipato al Festival molte volte e che ha ricevuto nel 2017 anche il Premio Arancia d’oro alla carriera. Siamo solo all’inizio ma sentiamo nell’aria un grande entusiasmo da parte di tutta la squadra”.

Maurizio Battista è attore, conduttore televisivo, regista e uno dei comici più noti del cabaret italiano. Da 40 anni calca le scene del mondo dello spettacolo, esordendo nel 1978 a teatro e un decennio dopo in televisione, come ospite fisso del popolare programma del sabato sera Fantastico (1989). Quello con il Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” è un legame di lunga data. Battista è annoverato negli annali dei finalisti del concorso per nuovi comici; successivamente, è ospite in più edizioni del Festival, che gli tributa il premio alla carriera nel 2017.

