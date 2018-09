Il Comune si occuperà dei lavori di ristrutturazione dei locali per un importo pari a 95 mila euro per opere edili e impiantistica, Tutte le informazioni utili

MONTEPRANDOEN – Sono aperti i termini per fare domanda in risposta al bando per l’affidamento dei locali siti nel centro storico di Monteprandone, in piazza dell’Aquila, da destinare ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il Comune si occuperà dei lavori di ristrutturazione dei locali per un importo pari a 95 mila euro per opere edili e impiantistica. Possono presentare domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del bando, sono:

1) in possesso dei requisiti di cui all’art.61 della L.R. n. 27/2009 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ( propri o, in caso di società, di un preposto);

2) capaci a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Il canone di locazione annuo a base di gara è di € 15.000,00 (oltre IVA). La locazione ha durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con proroga di ulteriori sei anni.

“Insieme all’apertura dell’ufficio postale, i cui lavori sono in corso nei locali comunali, ai progetti di restauro dell’immobile di via Limbo, alla ricostruzione di Palazzo Ceroni, al restauro di parte del lavatoio – spiega l’assessore alle politiche per la riqualificazione degli agglomerati storici Sergio Loggi – la riapertura di una attività produttiva in piazza dell’Aquila porterà nuova linfa nel Centro Storico di Monteprandone. L’Amministrazione Comunale fa la sua parte con un investimento di circa 100.000 euro per il restauro dei locali, ora aspettiamo una risposta al bando dai privati”.

Le domande vanno presentate al protocollo del Comune di Monteprandone entro le ore 13 di martedì 16 ottobre 2018.

Bando integrale e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.monteprandone.gov.it.

