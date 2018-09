Su quest’ultima proposta siamo già al lavoro per realizzare un elaborato tecnico da consegnare agli uffici comunali e all’assessorato preposti. Contemporaneamente, porteremo avanti una raccolta firme per la realizzazione del senso unico sull’asse via Volta – via Trento, oltre che per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità di quest’ultime due vie.”

3. Creare una quarta grande arteria di comunicazione che attraversi la città da Nord a Sud, alternativa alla SS16 “Adriatica”, all’asse Sopraelevata – viale dello Sport – viale De Gasperi e al Lungomare occorre trovare una nuova via di comunicazione lungo l’asse longitudinale della Città. Questa via di comunicazione può essere realizzata, rendendo a senso unico in direzione Nord l’asse via Volta – via Trento e, in direzione opposta, l’asse via Piemonte – via Lombroso – via del Palladio.