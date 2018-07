foto di Matteo Straccia

GROTTAMMARE – Arriva in Ferrari a mo’ di rockstar il presidente della Samb Franco Fedeli, che oggi ha aperto a Grottammare il secondo store di Elite sul territorio, dopo quello di Porto D’Ascoli.

Il taglio del nastro poco dopo le 10 di mattina con tante persone che lo aspettavano, fra loro anche tanti tifosi rossoblu a giudicare dalle maglie. E pure la politica grottammarese con l’assessore Lorenzo Rossi. Fatto il giro del negozio, Fedeli ha regalato anche qualche maglietta della Samb ai bambini presenti prima di ripartire.

In ogni caso, c’era anche la stampa sambenedettese all’evento, e anche noi abbiamo sentito qualche parola del patron rossoblu. “la scelta di questo negozio non è casuale, ho visto questa zona e ho scelto di farci del commercio” dice Fedeli davanti ai giornalisti. “Penso che questa zona per la nostra azienda abbia più potenziale. Invece a Porto D’Ascoli mi aspettavo qualcosa in più sinceramente” chiude riferendosi al primo store aperto lo scorso anno.

