SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di San Benedetto organizza per i cittadini residenti che devono svolgere cicli di cure termali viaggi di andata e ritorno per due settimane, in due turni, verso gli stabilimenti di Acquasanta Terme.

I due turni, ciascuno da 12 viaggi andata e ritorno, sono fissati nei periodi dal 3 al 15 settembre e dal 17 al 29 settembre 2018.

Possono essere accompagnati i residenti che hanno oltre 80 anni e hanno problemi di salute e/o di deambulazione, invalidi, disabili, minorenni. Anche gli accompagnatori in ogni caso dovranno pagare la quota individuale fissata in 48 euro.

Insieme alla ricevuta del pagamento, occorrerà allegare alla domanda la prescrizione del medico di base per il ciclo termale con data non anteriore a 60 giorni precedenti l’inizio delle cure, redatta con sistema informatico e indicante il numero dei cicli di terapie da effettuare.

Verranno accolte solo le prime 52 domande per ciascun ciclo: ulteriori domande saranno eventualmente prese in considerazione solo per il pieno riempimento dell’autobus.

Qualora le domande dovessero concentrarsi prevalentemente su un solo turno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare due mezzi nello stesso periodo, abolendo l’altro turno. Nell’eventualità di domande in eccesso rispetto alla disponibilità del mezzo (o dei mezzi) messo a disposizione, si terrà conto, per l’elaborazione della graduatoria, dell’ordine di presentazione al Protocollo del Comune.

La scadenza è comunque fissata al 20 agosto. Avviso e modulistica sono disponibili sul sito www.comunesbt.it (area “altri bandi e avvisi”) oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio Politiche Sociali.

