Nella mattinata del 26 luglio lavoro per i Vigili del Fuoco. Polizia sul posto, al momento si presume un cortocircuito, indagini in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto e paura in Riviera poco dopo le 6.30.

Nella mattinata del 26 luglio i Vigili del Fuoco si sono recati sul lungomare di San Benedetto per la segnalazione di un incendio che vede coinvolto il chiosco che vende i cocomeri davanti all’ex camping.

Intervento in corso da parte dei pompieri. Cause del rogo ancora da chiarire. Si presume un cortocircuito ma non sono escluse altre ipotesi. Polizia sul posto.

Intervento terminato e danni ingenti per il chiosco, distrutto dalle fiamme.

