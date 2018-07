Ignoti hanno tentato di rubare un mezzo ad una donna, non riuscendo nell’intento in questo caso. Aperta la portiera del guidatore con un piede di porco e sostituita la centralina

GROTTAMMARE – Criminalità in azione sulla costa.

Nella notte raid di ladri d’auto a Grottammare. Ignoti hanno tentato di rubare un mezzo ad una donna, non riuscendo nell’intento in questo caso. Hanno aperto la portiera del guidatore con un piede di porco e hanno sostituito la centralina ma alla fine non hanno rubato il veicolo, forse disturbati. La proprietaria ha presentato una denuncia ai carabinieri.

Altre tre denunce sarebbero giunte ai militari: nel mirino dei ladri, a Grottammare, Audi, Citroen e una Golf.

