ACQUAVIVA PICENA – È in programma ad Acquaviva Picena per mercoledì 18 luglio alle 21 un nuovo appuntamento con la “Camminata dei musei” che questa volta farà tappa presso l’esposizione permanente della pajarola.

L’iniziativa è organizzata dall’U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Acquaviva Picena e con l’Associazione Laboratorio Terraviva.

Il programma della manifestazione prevede per le ore 21 il raduno presso Piazza della libertà, a seguire la visita all’esposizione permanente della pajarola con la possibilità di vedere all’opera persone impegnate con quella che è una vera e propria arte assolutamente da far conoscere e tramandare.

Al termine della visita ci sarà la camminata nelle vie, davvero caratteristiche, di Acquaviva Picena. Le finalità dell’iniziativa sono due.

Da un lato la promozione dell’attività fisica come strumento di prevenzione della salute dei cittadini che, purtroppo, sono sempre più sedentari come dimostra una recente indagine della Commissione Europea. Su 28301 cittadini infatti quasi la metà non pratica sport.

Dall’altro la conoscenza delle ricchezze storiche, culturali, naturalistiche ed architettoniche del territorio. Il progetto “Camminata dei musei”, infatti, ben si abbina all’Anno Europeo del patrimonio culturale che ha il fine di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal nostro ricco patrimonio culturale.

Nel corso del 2018 con questa iniziativa tanti cittadini hanno potuto visitare e conoscere varie strutture del territorio come i Percorsi ipogei di Monsampolo del Tronto, il Museo archeologico del territorio di Cupra Marittima, il Museo della Cartiera Papale, il Museo archeologico ed il Museo “Marcucci” di Ascoli.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.cooperativemarche.it oppure la pagina facebook progetto “Camminata dei musei”, la partecipazione è gratuita e non occorre essere particolarmente allenati per far parte del gruppo.

